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  6. „Spitzenverein mit Anziehungskraft“ – auch die SV Böblingen II wird Meister

Tischtennis-Landesliga Männer „Spitzenverein mit Anziehungskraft“ – auch die SV Böblingen II wird Meister

Tischtennis-Landesliga Männer: „Spitzenverein mit Anziehungskraft“ – auch die SV Böblingen II wird Meister
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Noch einmal die Muskeln spielen lassen: Timo Jagenteufel, Christian Köhler, Tim Seibert, Phu Mai, Florian Lukas und Jan Kronich (v. li.) sowie Pascal Timke (vorne) haben die Landesliga- Meisterschaft mit der SV Böblingen II fixgemacht. Foto: Marcel Manis

Die Tischtennisspieler von der SV Böblingen II haben mit einem abschließenden Sieg die Meisterschaft in der Landesliga gesichert. Zwei weitere Teams erreichen die Aufstiegsrelegation.

An eine derart erfolgreiche Saison im Männerbereich dürfte in der Historie der Tischtennis-Abteilung der SV Böblingen einmalig sein. Vier Meistertitel hatten unterschiedliche Teams bislang geholt, nun fügte die zweite Mannschaft in der Landesliga einen weiteren hinzu.

 

„Wir sind halt ein Spitzenverein mit starker Anziehungskraft“, betont Sportwart Lars Kiekbusch: „Allerdings profitieren die unteren Mannschaften auch davon, dass die Erste statt zu sechst nur noch zu viert spielt.“ Auch die akribische Jugendarbeit unter der Leitung von Thomas Stegemann spielt eine große Rolle.

SV Böblingen II hätte es ohne Pascal Timke in der Landesliga nicht geschafft

Landesliga Männer: Jan Kronich machte den Sack zu. Er setzte den Schlusspunkt zum 9:2 der SV Böblingen II beim TSV Nusplingen, gleichbedeutend mit dem Erringen der Meisterschaft. „Ohne Pascal Timke hätten wir die Meisterschaft nicht geholt“, lobte Abteilungsleiter Carsten Nestele seine Nummer eins. Der Angesprochene blieb die ganze Rückrunde lang ungeschlagen, seine Ausbeute lag bei 15:0 im Einzel und 8:0 in den Doppeln mit verschiedenen Partnern. Auch Kronich (11:4) und Marcel Trampitsch (7:1) überzeugten.

Die SpVgg Weil der Stadt beendet die Saison auf dem zufriedenstellenden vierten Platz. Gegen Absteiger TV Derendingen holten George Tunde Shoneye, Nico Streit, Lorenz Kaschuba, Jan Heinzelmann, Stefan Kukulenz und Ralf Michaelis ein ungefährdetes 9:1.

VfL Sindelfingen sorgt für Abstieg des SV Leonberg/Eltingen

Der SV Leonberg/Eltingen steigt derweil ab, da half auch das deutliche 9:0 gegen TT Altburg nichts, nachdem am Vortag trotz 4:0-Führung ein 4:9 gegen den VfL Sindelfingen zu Buche gestanden hatte. Bei den Gästen, die auf Rang drei ins Ziel einlaufen, steuerten George Petrov Stanev, Glenn Frey und Xi Hang Wu je zwei Einzelerfolge bei

Verbandsoberliga Männer: Mit einem 9:1-Erfolg über die TTSF Hohberg II beendete die SV Böblingen eine traumhafte Saison. Neun Zähler beträgt der Vorsprung auf Platz zwei. Klar, dass Luis Hornstein, Andrew Schönhaar, Jan Hartmann, Tim Kimmerle und Pascal Timke zum Abschluss mit den Fans und Unterstützern bei Grillgut und Getränken noch lange zusammensaßen. Bilanztechnisch lieferten sich Hornstein (29:7) und Schönhaar (28:8) ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber auch die anderen drei schnitten deutlich positiv ab.

TTV Gärtringen ist trotz verpasster Relegation in der Verbandsliga stolz

Verbandsliga Männer: Trotz reichlich Gegenwehr unterlag der TTV Gärtringen bei Meister SSV Ulm mit 6:9. „Wir freuen uns trotzdem über die beste Saison in unserer Vereinsgeschichte“, nickte Kapitän Tim Holzapfel, trotz der verpassten Aufstiegsrelegation. Die Doppel trumpften noch einmal auf, viel fehlte nicht zum 3:0-Traumstart. In den Einzeln punkteten dann Jens Seidel, Holzapfel, Ann-Katrin Ziegler und Tomislav Konjuh.

Der ersatzgeschwächte VfL Herrenberg stand sowohl beim 6:9 gegen den TV Rottenburg als auch beim 4:9 beim TV Calmbach auf verlorenem Posten. Kurios war der Erfolg von Max Reger in der ersten Partie des Doppelspieltags, denn er gewann, obwohl er beim 12:10, 12:10, 0:11 und 12:10 deutlich weniger Punkte für sich verbuchte. Im zweiten Aufeinandertreffen des Wochenendes überraschte vor allem Ersatzmann Thommy Pagel einmal.

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SV Böblingen V und VII in der Aufstiegsrelegation

untere Klassen Männer: Die SV Böblingen V um Alex Gutzke sicherte sich in der Kreisliga A-Süd mit einem 8:8 gegen die TTF Schönaich II Platz zwei und die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation. Das Gleiche gilt für die SV Böblingen VII mit Anton Angel und anderen jungen Talenten in der Kreisliga B-Nord nach dem 9:5 über den TSV Höfingen II.

Verbandsliga Frauen: Nicht immer lief es für die SpVgg Weil der Stadt nach Wunsch, aber mit dem Klassenerhalt erreichte sie das anvisierte Ziel. Bei Schlusslicht TSV Illertissen gewannen die Keplerstädterinnen mit 8:3, Sarah Jocher war an der Hälfte der Punkte beteiligt.

Meister in der Frauen-Landesliga: Laura Voges, Jule Westphal, Dorothea Ziegler, Katrin Herr, Martina Voges, Heike Jocher (v. li.) haben mit der SpVgg Weil der Stadt II den Titel geholt. Foto: privat

Landesliga Frauen: Die SpVgg Weil der Stadt II machte mit einem ungefährdeten 8:2 über den nur zu dritt angetretenen CVJM Grüntal ihr Meisterstück. Martina und Laura Voges sowie Katrin Herr und Jule Westphal legten bereits im ersten Einzeldurchgang den Grundstein.

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