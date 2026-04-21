„Spitzenverein mit Anziehungskraft“ – auch die SV Böblingen II wird Meister
Tischtennis-Landesliga Männer„Spitzenverein mit Anziehungskraft“ – auch die SV Böblingen II wird Meister
21.04.2026 - 10:43 Uhr
Die Tischtennisspieler von der SV Böblingen II haben mit einem abschließenden Sieg die Meisterschaft in der Landesliga gesichert. Zwei weitere Teams erreichen die Aufstiegsrelegation.
Manfred Schneider und Thomas Holzapfel
21.04.2026 - 10:43 Uhr
An eine derart erfolgreiche Saison im Männerbereich dürfte in der Historie der Tischtennis-Abteilung der SV Böblingen einmalig sein. Vier Meistertitel hatten unterschiedliche Teams bislang geholt, nun fügte die zweite Mannschaft in der Landesliga einen weiteren hinzu.