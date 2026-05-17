Tischtennis-Para-DM „Wow-Effekt“ im Sindelfinger Glaspalast
Großes Teilnehmerfeld, prominente Spieler, optimale Organisation – die deutsche Meisterschaft im Para-Tischtennis in Sindelfingen ließ keine Wünsche offen.
Großes Teilnehmerfeld, prominente Spieler, optimale Organisation – die deutsche Meisterschaft im Para-Tischtennis in Sindelfingen ließ keine Wünsche offen.
Als am Abend des zweiten und letzten Turniertags die Cheerleader des VfL Sindelfingen ihren großen Auftritt hatten und eine Vielzahl der Teilnehmer den geselligen Abschlussabend im Foyer des Glaspalasts genossen, stand auch Tischtennis-Abteilungsleiter Miroslav Milkovski und seinem vielköpfigen Organisationsteam die Zufriedenheit ins Gesicht geschrieben. Die VfL-Abteilung bewies zum vierten Mal in Folge ihre besondere Rolle als Gastgeber der Deutschen Meisterschaften im Para-Tischtennis, die sich längst zu einer Erfolgsveranstaltung im Glaspalast entwickelt hat.