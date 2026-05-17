Tischtennis-Para-DM: „Wow-Effekt“ im Sindelfinger Glaspalast

Als am Abend des zweiten und letzten Turniertags die Cheerleader des VfL Sindelfingen ihren großen Auftritt hatten und eine Vielzahl der Teilnehmer den geselligen Abschlussabend im Foyer des Glaspalasts genossen, stand auch Tischtennis-Abteilungsleiter Miroslav Milkovski und seinem vielköpfigen Organisationsteam die Zufriedenheit ins Gesicht geschrieben. Die VfL-Abteilung bewies zum vierten Mal in Folge ihre besondere Rolle als Gastgeber der Deutschen Meisterschaften im Para-Tischtennis, die sich längst zu einer Erfolgsveranstaltung im Glaspalast entwickelt hat.

Mit knapp 250 Teilnehmern erfuhren die Meisterschaften, bei denen in elf Kategorien die nationalen Titelträger ermittelt wurden, eine Rekordteilnehmerzahl, was die Beliebtheit der Adresse unterstreicht. „Den Sportlerinnen und Sportlern fehlt es hier an nichts“, sagte Steffen Neumann, Leistungssportkoordinator im Württembergischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband (WBRS). Dass zudem einige Paralympics-Akteure ihre Aufwartung im Glaspalast machten, erachteten die Verantwortlichen ebenso als wichtig. „Das hat auch mit Wertschätzung gegenüber den vielen anderen Sportlern zu tun, für die diese DM natürlich der Höhepunkt des Jahres darstellt“, ergänzte Miroslav Milkovski.

Einzelgold bei den Paralympischen Spielen in Paris

Eine der Topathletinnen war Sandra Mikolaschek, die sich erwartungsgemäß mühelos den Einzeltitel bei den Rollstuhlsportlern in der Wettkampfklasse 4 sicherte. „Viele Rollstuhlsportler haben sich vor ein paar Jahren dafür eingesetzt, die Meisterschaften gemeinsam mit den Stehenden durchzuführen, deshalb komme ich natürlich gerne hierher“, sagte die Weltklasseathletin, die bei den Paralympischen Spielen in Paris Einzelgold ergatterte.

Mühelos einen Einzeltitel geholt: Sandra Mikolaschek Foto: Holzapfel

„Die Teilnahme an der DM ist allerdings auch ein Kaderkriterium“, ergänzte Volker Ziegler. Der Para-Tischtennis-Bundestrainer aus Lehenweiler, der in vielen Sporthallen der Welt ein und aus geht, machte keinen Hehl daraus, dass die knapp 40 aufgestellten Spieltische und das Ambiente im Glaspalast bei ihm immer wieder für einen „Wow-Effekt“ sorgen.

Mit einer ähnlichen Gefühlslage ging auch die Stuttgarterin Jana Spegel aus dem Turnier, die aus Einzel, Doppel und Mixed gleich dreimal Gold holte. Nunmehr richtet die 23-Jährige ihr Augenmerk auf die mögliche WM-Teilnahme in Thailand in diesem Jahr und auf die Paralympics 2028 in Los Angeles.

„Veranstaltung ist wichtig für den Nachwuchs“

So wie Volker Ziegler machte sich auch Jugend-Bundestrainer Andreas Wenzel ein Bild vom Leistungsstand der Athleten. „Die Veranstaltung ist wichtig für den Nachwuchs, der sich im Konzert der Großen beweisen kann“, sagte Wenzel, der sich für das Heranführen von Talenten an das internationale Spitzenniveau verantwortlich zeigt. „Erfreulicherweise gibt es einige Kandidaten, die ich zu einer ersten Sichtung auf Bundesebene einladen kann.“ Diesbezüglich ist er in engem Austausch mit Landestrainern wie Momcilo „Mozza“ Bojic, der mit der Betreuung eines knapp 50-köpfigen Teams aus Baden-Württemberg über Maßen gefordert war.

Darunter solche wie die 15-jährige Luisa Spieß (TT Frickenhausen) oder der erst zwölfjährige Mika Frickel (Wernauer SF), die die Teilnahme sichtlich genossen. Luisa Spieß bejubelte mit Partnerin Julia Bergemann (Dachau) sogar den DM-Titel im Doppel der Wettkampfklasse 9. „Auch wenn die Sichtungsmöglichkeiten und die Anzahl der Trainer in Baden-Württemberg begrenzt sind, haben wir doch einige hoffnungsvolle Talente“, sagte Momcilo Bojic und verwies nicht ohne Stolz auf fünf Goldmedaillen, die die Jugend unlängst bei der DM in Frankfurt-Höchst einheimste.

Mit dem Oberjettinger Werner Nüssle sowie Martin Reinauer (Ressortleiter Schiedsrichter in Tischtennis Baden-Württemberg) sorgten zwei Oberschiedsrichter für einen geregelten Ablauf der zwei Turniertage. Dabei konnten sie auf die Unterstützung von jeweils gut 50 Unparteiischen aus elf Landesverbänden an den Tischen zählen. „Für mich ist das eine Pflichtveranstaltung“, sagte Nüssles Vereinskollege Olaf Kath.

Schiedrichter aus Brandenburg, Thüringen und Österreich

Deutlich länger war die Anreise bei Referees aus Brandenburg und Thüringen. Oder wie im Falle von Anna Rasse aus Klagenfurt. „Als die Anfrage von Martin Reinauer auf meinen Tisch flatterte, habe ich nicht lange überlegt. Unser Verein in Österreich richtet jährlich die Staatsmeisterschaften im Para-Tischtennis aus. Für mich ist die Teilnahme hier in Sindelfingen eine Herzensangelegenheit“, sagte die Kärntnerin, die eine zehnstündige Zugfahrt auf sich nahm.

Auch für Roland Pflieger war es ein Bedürfnis, Teil der Para-DM zu sein. Der gebürtige Ehninger ist vielen vor allem aus der Leichtathletik, speziell dem Langstreckenlauf, ein Begriff. „Ich bin dem Helferaufruf des VfL gerne gefolgt, das erweitert auch meinen Horizont“, sagte Pflieger, der im Cateringbereich unterstützte. „Den Athleten hier gilt meine ganze Bewunderung und großer Respekt. Da rücken andere Wehwehchen doch schnell in den Hintergrund.“

Sindelfingens OB Markus Kleemann im Ballwechsel mit VfL-Abteilungsleiter Miroslav Milkovski Foto: Holzapfel

Durchaus stolz war auch Sindelfingens Oberbürgermeister Markus Kleemann, der sich bei der Eröffnung des Events ein paar – durchaus sehenswerte - Ballwechsel mit „Miro“ Milkovski lieferte. „Ich habe schon 20 Jahre keinen Schläger mehr in der Hand gehabt“, meinte Kleemann, der in der Jugend im heimatlichen Nordheim eine Zeit lang im Verein spielte. „Ein großer Dank gilt dem VfL, der mit über 150 Helfenden überhaupt diese Veranstaltung erst ermöglichte“, sagte der OB, der Sindelfingen als „Sportstadt auch im Bereich der Inklusion“ hervorhob.

Gesamtkosten von etwa 40 000 Euro

Mit einem vierstelligen Betrag beteiligte sich die Stadt im Rahmen der Sportförderung an der Veranstaltung, die laut WBRS-Organisatoren dennoch mit einem Minus bilanziert. „Die Gesamtkosten von etwa 40 000 Euro sind allein durch die Startgelder und die Sponsoren nicht zu stemmen“, sagte Steffen Neumann, der unter anderem die Stadtwerke Sindelfingen als langjährigen Partner hervorhob. Auch die Kreissparkasse Böblingen beteiligte sich mit einer Spende.

Robert Koch aus Aidlingen: Dabeisein ist alles Foto: Holzapfel

„Ehrensache“ war die Teilnahme für viele Sportler, die eher weniger Aussichten auf Podestplatzierungen hatten. So sollen die Meisterschaften laut Veranstalter die Hemmschwelle für jegliche Sportlerinnen und Sportler mit Handicap reduzieren. Erstmals dabei war Peter Schillinger (TSV Herrlingen), der im Regelsport auf Verbandsebene zu den besonders aktiven Spielern zählt, in dem er an einem Wochenende auch mal 50 Einzel an drei verschiedenen Turnieren absolviert. Und der als Autist eine besondere Begabung für Statistiken hat.

Lokalkolorit versprühten Wolfgang Schucker (TTF Schönaich) oder der Aidlinger Robert Koch, der für den Rollstuhlsport- und Kulturverein Tübingen an den Start ging. „Ich spiele in einer Sechsergruppe und werde da wohl Sechster, aber das macht nichts. Ich bin gerne dabei“, sagte Koch.