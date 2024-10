Die Erfolgsstory der Korntaler Tischtennisspielerinnen in der Regionalliga setzte sich beim ersten Auswärtsspiel in St. Georgen fort. Die Rasselbande um Spielertrainerin Szilvia Kahn gewann ungefährdet mit 9:1 und geht mit beeindruckenden 12:0 Punkten in eine fünfwöchige Punktspielpause – in dieser Zeit dürfen sich die Konkurrenten gegenseitig die Punkte abnehmen.

Auch im Schwarzwald ließ das TSV-Quartett von Anfang an keine Zweifel aufkommen, wer am Ende als Sieger aus der Halle marschieren würde. Am meisten zu schaffen machte den Korntalerinnen die Kälte in der Halle, in der Einspielphase trug Szilvia Kahn gar eine Jacke. „Kurios, dass der Schiedsrichter keine Anstalten machte, wenigstens mal die Temperatur in der Halle zu messen, ob die den Regeln entspricht“, sagte TSV-Abteilungsleiter Friedemann Wagner, der zuhause über den Spielverlauf informiert wurde.

Der sportliche Hergang beim Mitaufsteiger ist schnell erzählt: Bei lediglich zwei Satzverlusten erspielten sich Paulina Friebe, Milla Pardela, Szilvia Kahn und Ksenija Poznic die 8:0-Führung – nach anderthalb Stunden war der siegbringende sechste Zähler eingefahren. Als die Partie längst entschieden war, gab es noch zwei spannende Fünfsatzmatches: Szilvia Kahn brachte ihres mit 12:10 im fünften Satz durch, Ksenija Poznic ließ den Ehrenpunkt für den Gastgeber zu.

Drei Vorrunden-Spiele stehen noch aus

Drei Partien hat der TSV in der Vorrunde noch zu bestreiten: Am 16. November geht es weiter mit dem Gastspiel bei TT Frickenhausen, die in Chen Hong eine kaum schlagbare Nummer eins in ihren Reihen haben. „Auch die Gegner TTC Weinheim und TV Rechberghausen gehören zu den stärkeren Teams der Liga“, sagt Friedemann Wagner, „mit 12:0 Punkten haben wir uns jedenfalls eine gute Basis für den Kampf um die vier besten Plätze erarbeitet.“

Die Youngsters des TSV Korntal, die auch in der Oberliga an den Start gehen, verstreuen sich: In Deutschland finden das Top-32-Turnier der Jugend 13 und das DTTB Top 48 der Jugend 15/19 statt, dabei ist Chenhao Chen. International sind Ksenija Poznic und Dana Haspel bei Turnieren in Tschechien und Italien im Einsatz. Dana Haspel wurde am vergangenen Wochenende Sechste beim Stiga Masters, dem europäischen Top-14-Turnier für Talente der Altersklasse U 11.