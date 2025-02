Tischtennis-Regionalligist TSV Korntal siegt mit seiner jungen Mannschaft auch im Topspiel gegen TTC Weinheim III und klopft laut an die Tür zu Liga drei.

Von Woche zu Woche stellt sich die Lage im Regionalliga-Frauenteam des TSV Korntal komfortabler dar. Vier Partien hat der Neuling mit seiner jungen Tischtennis-Truppe um Spielertrainerin Szilvia Kahn noch zu absolvieren, wobei zwei Siege zur Meisterschaft und dem Aufstieg in die dritte Liga reichen – noch ist nichts entschieden, aber der geballte Optimismus ist beim TSV von allen Beteiligten spürbar.

Im Topspiel gegen den TTC Weinheim III hatte das Spitzendoppel mit Paulina Friebe und Milla Pardela große Probleme mit der TTC-Formation Isabelle Schütt/Julia Weimer, am Paralleltisch machten Szilvia Kahn und die erst 13-jährige Chenhao Chen diesen Lapsus wieder wett – 1:1. Von dem anschließenden Traumstart in den Einzeln profitierten die Korntalerinnen über die restliche Spieldauer. Paulina Friebe setzte sich nach einem Durchhänger im zweiten Satz gegen die quirlige Lotta Rothfuß in vier Sätzen durch, Milla Pardela behielt nach starker Leistung gegen Isabelle Schütt ebenfalls mit 3:1 Sätzen die Oberhand.

Die routinierte Szilvia Kahn (55) erhöhte den Vorsprung auf 4:1. „Es ist großartig, wie sich Szilvia reinhängt, voll fokussiert und ehrgeizig“, sagte Abteilungsleiter Friedemann Wagner, „schließlich ist sie seit vielen Jahren nur noch als Trainerin in der Halle, betreut Talente aus ganz Süddeutschland.“

In einem temporeichen Spiel gelang der 14-jährigen Milla Pardela Wiedergutmachung gegen die zwei Jahre jüngere Lotta Rothfuß, der sie unlängst beim Top-24-Bundesranglistenturnier unterlegen war. Sehenswert der Ballwechsel zum 10:10 im Entscheidungssatz, in dem sich beide eine lange Rallye lieferten – mit besserem Ende für Pardela, die den Matchball abwehrte und 14:12 triumphierte. Szilvia Kahn machte mit einem Dreisatzerfolg über Melissa Friedrich den Sack zu.

Aufstieg fast nur noch Formsache

Mitte März geht es für den TSV in der Regionalliga weiter. Mit einem Heimsieg gegen Abstiegskandidat TV St. Georgen und einem Erfolg des TTC Weinheim III im Derby gegen den TTV Weinheim-West könnte der Aufstieg in die dritte Liga beschlossene Sache sein. Gut möglich, dass die jungen Spielerinnen des TSV Korntal dann wieder ein Tänzchen aufs Parkett legen wie neulich nach dem Erfolg gegen Frickenhausen, wo zu den Rhythmen von „Cotton Eye Joe“ eine flotte Einlage hingelegt wurde.