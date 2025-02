Tischtennis-Team um Spielertrainerin Szilvia Kahn liegt ungeschlagen an der Spitze der Regionalliga – der Gedanke an den Aufstieg reift.

Das ungute Gefühl, das Tischtennis-Abteilungsleiter Friedemann Wagner vor dem Auftritt des Regionalligateams bei der DJK Offenburg hatte, trog nicht: Der bislang ungeschlagene Tabellenführer musste sich bei den heimstarken Südbadenerinnen mächtig strecken, um mit einem 6:4-Erfolg die weiße Weste zu wahren.

Damit ist weiter alles im Lot: Die jungen Wilden um Spielertrainerin Szilvia Kahn bleiben in der vierthöchsten Liga bei sechs Punkten Vorsprung auf die Verfolger das Maß aller Dinge. „Noch einmal wird die Offenburger Spitzenspielerin Petra Heuberger nicht beide Einzel verlieren“, prognostizierte Friedemann Wagner in Erinnerung an das überraschend hohe 9:1-Hinspielergebnis.

In der Tat spielte die DJK stärker auf, profitierte auch von ihrer Heimstärke. Doch der TSV hielt dagegen: Szilvia Kahn und Chenhao Chen gewannen ihr Doppel, Paulina Friebe souverän gegen Jasmin Wolf. Und die 14-jährige Milla Pardela brachte gleich zu Beginn das Kunststück fertig, die ehemalige Bundesligaspielerin Petra Heuberger in die Knie zu zwingen (11:9 im fünften Satz).

Erste Saisonniederlage für Szilvia Kahn

Für leichte Irritationen im Korntaler Lager sorgten Niederlagen am hinteren Paarkreuz, Szilvia Kahn musste gegen Melanie Hug ihre erste Saisonniederlage einstecken. Im zweiten Einzeldurchgang schlug abermals die Stunde von Milla Pardela, die gegen Jasmin Wolf das 4:4- besorgte. Szilvia Kahn und eine laut Wagner „sehr erwachsen spielende“ Chenhao Chen machten den elften Sieg in Serie perfekt. „Hut ab, wie nervenstark sie agierte, nachdem im ersten Einzel Tränen flossen“, lobte Wagner. Am 15./16. Februar geht es für den TSV in der Regionalliga weiter – mit Erfolgen gegen Frickenhausen und Weinheim-West würde das Team die Tür zur dritten Liga einen Spalt öffnen.

Viele Medaillen für den Nachwuchs

Zuletzt machten die Korntaler U-19-Mädchen am finalen Rückrundenspieltag der Verbandsoberliga die Teilnahme an den baden-württembergischen Mannschafts-Meisterschaften fest, gewannen gegen Mühringen (6:1) und Deuchelried (6:0) und unterlagen dem TTC Renchen 1:6. Am 9. März wird gegen Renchen, Herrlingen und Gröningen-Satteldorf der Sieger ausgespielt, der sich für die Team-DM qualifiziert. „In Bestbesetzung ist es unser Anspruch, dass wir das packen“, gibt Friedemann Wagner die Devise aus.

Im Einzelsport trumpfte zuletzt Paulina Friebe bei den BW-Meisterschaften auf. Im Doppel gewann sie mit Rhea Zhu Chen Bronze, ebenso im Mixed mit Trainer Torben Wosik. Bei den U-13-Landesmeisterschaften mussten sich Chenhao Chen (2.) sowie Dana Haspel und Ksenija Poznic (beide 3.) nur Siegerin Lotta Rothfuß (Renchen) beugen. Landesmeisterin im Doppel wurde Ksenija Poznic (mit Lotta Rothfuß), Silber ging ans TSV-Duo Chenhao Chen/Dana Haspel. Bei den Jungs landete Finn Pföhler im Einzel auf Platz fünf, im Doppel gab es Silber.