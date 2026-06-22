Tischtennis: Reichlich Kontinuität beim TTV Gärtringen

Beim TTV Gärtringen läuft es sportlich, organisatorisch und finanziell rund. Daher setzt der Tischtennisverein weiter auf vertraute Kräfte.

Aus sportlicher, organisatorischer und nicht zuletzt finanzieller Sicht gab es im abgelaufenen Spiel- und Abrechnungsjahr beim Gärtringer Tischtennisverein (TTV) nichts zu mäkeln. Dass den TTV ein solides Umfeld umgibt, belegt die Tatsache, dass sich die Mitgliederzahl seit mittlerweile zwei Jahrzehnten regelmäßig um die 150 Personen bewegt. Dass es in der abgelaufenen Spielzeit keinen Abstieg zu verzeichnen gab, darf nach dem letztjährigen Aufstieg dreier Erwachsenenteams durchaus als Erfolg verbucht werden. Mehr noch: Die erste Mannschaft erreichte mit Platz drei in der Verbandsliga ihre bis dato beste Platzierung in der Vereinsgeschichte.