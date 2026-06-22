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  6. Reichlich Kontinuität beim TTV Gärtringen

Tischtennis Reichlich Kontinuität beim TTV Gärtringen

Tischtennis: Reichlich Kontinuität beim TTV Gärtringen
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Blicken auf eine erfolgreiche Saison beim TTV Gärtringen zurück: Jürgen Bögel (50 Jahre Mitglied, bisheriger Festwart), Maximilian Bühler (1. Vorsitzender), Thomas Fink (neuer Festwart, bisheriger Beisitzer), Jonathan Stober (bisheriger Leiter Spielbetrieb). Foto: tho

Beim TTV Gärtringen läuft es sportlich, organisatorisch und finanziell rund. Daher setzt der Tischtennisverein weiter auf vertraute Kräfte.

Aus sportlicher, organisatorischer und nicht zuletzt finanzieller Sicht gab es im abgelaufenen Spiel- und Abrechnungsjahr beim Gärtringer Tischtennisverein (TTV) nichts zu mäkeln. Dass den TTV ein solides Umfeld umgibt, belegt die Tatsache, dass sich die Mitgliederzahl seit mittlerweile zwei Jahrzehnten regelmäßig um die 150 Personen bewegt. Dass es in der abgelaufenen Spielzeit keinen Abstieg zu verzeichnen gab, darf nach dem letztjährigen Aufstieg dreier Erwachsenenteams durchaus als Erfolg verbucht werden. Mehr noch: Die erste Mannschaft erreichte mit Platz drei in der Verbandsliga ihre bis dato beste Platzierung in der Vereinsgeschichte.

 

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Die meisten Einsätze im Spielbetrieb verzeichneten Tomislav Konjuh (22) und Tim Werum (21), die in zwei Mannschaften auf Punktejagd gingen. Sogar gleich in drei Mannschaften kamen Michael Gakstatter, Timo Gotsch und Karl-Heinz Ardelt zum Einsatz. Die meisten Einzelsiege verbuchte Neuzugang Ann-Katrin Ziegler (25).

Im Nachwuchsbereich waren es vor allem Nicole Pfister, Lukas Klingenstein, Simon Leinweber, Simon Xia und Benjamin Klink, die den Verein mit guten Platzierungen auf Bezirksebene und auch überregional vertraten.

Im Vorstandsteam herrscht weiter Kontinuität: Einstimmig gewählt für ein weiteres Jahr wurden Maximilian Bühler (1. Vorsitzender), Patrick Gotsch (2. Vorsitzender), Ullrich Gotsch (Leiter Spielbetrieb), Markus Escher (Jugendleiter), Michael Breitmeyer (Kassierer), Sylvia Bögel (Schriftführerin), Thomas Holzapfel (Pressewart), Thomas Fink (Festwart) sowie Jürgen Lay (Beisitzer).

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