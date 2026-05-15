Tischtennis-Relegation: Mötzingen zurück in der Bezirksliga, VfL Herrenberg III glückt Klassenerhalt

Mötzingen zurück in der Bezirksliga, VfL Herrenberg III glückt Klassenerhalt
Tischtennis-RelegationMötzingen zurück in der Bezirksliga, VfL Herrenberg III glückt Klassenerhalt
15.05.2026 - 17:06 Uhr
Während sich der VfL Herrenberg III in der Tischtennis-Bezirksrelegation über den Klassenerhalt in der Bezirksklasse freut, jubelt TT Mötzingen über die Rückkehr in die Bezirksliga.
Thomas Holzapfel
15.05.2026 - 17:06 Uhr
Sie gilt als der emotionale Höhepunkt nach dem Abschluss der Saison. In der Tischtennis-Bezirksrelegation in Rohrau standen vor allem zwei Gäuteams im Mittelpunkt. Am Ende eines nervenaufreibenden Relegationstags durften TT Mötzingen und der VfL Herrenberg III jubeln.