Der SV Leonberg/Eltingen steigt nach einer epischen Partie in die Landesliga auf. Auch in Weil der Stadt gibt es Jubel.

Thomas Holzapfel 18.05.2025 - 20:02 Uhr

Im Tischtennis-Verband und im Bezirk war das Wort Relegation in aller Munde: Wem gelingt es im Nachgang an die Hauptrunde, die Liga zu halten oder doch noch aufzusteigen – Jubel gab es beim SV Leonberg/Eltingen, in Weil der Stadt und in Gärtringen.