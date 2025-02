Das Geschwisterpaar Fatme und Mahmoud El Haj Ibrahim stammt aus einer Familie, die ganz im Zeichen des Sports steht. Am Sonntag feierte diese Tischtennis-Dynastie die zwei Einzel-Siege der Tochter beim Triumph des SJK Sportbund Stuttgart über die SU Neckarsulm.

Dominik Grill 02.02.2025 - 20:15 Uhr

Die Familie El Haj Ibrahim aus Gültstein bei Herrenberg hat sich ganz der schnellsten Rückschlagsportart der Welt verschrieben – dem Tischtennis. Sozusagen den Ball ins Rollen brachte einst Vater Talal, der die Leidenschaft in seiner Kindheit entdeckte und später an seine drei Sprösslinge weitergab: Heute spielt der 18-Jährige Ahmad in der Verbandsoberliga beim VfL Herrenberg, während Mahmoud (16 Jahre) und Fatme (15 Jahre) für den DJK Sportbund Stuttgart antreten. Letztere gewann am Sonntag mit dem Frauenquartett das Spitzenduell der 3. Bundesliga Süd. Gegen den Tabellenvize SU Neckarsulm setzten sich die nach wie vor erstplatzierten Stuttgarterinnen mit 6:3 in der heimischen Sporthalle Nord durch.