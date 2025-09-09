Tischtennis: Sportbund Stuttgart Vorfreude auf das „große Abenteuer“
Der DJK Sportbund Stuttgart startet zum ersten Mal mit einem Frauenteam in der zweiten Liga. Wie viel die Saison kostet und auf welchem Neuzugang die größten Hoffnungen ruhen.
Am Sonntag um 13 Uhr ist es soweit: Mit einem Heimspiel ausgerechnet gegen den sechsmaligen Europapokalsieger, achtmaligen deutschen Meister und haushohen Titelfavoriten TTC Langweid starten die Tischtennis-Frauen des DJK Sportbund Stuttgart in die erste Zweitligasaison ihrer Vereinsgeschichte. Zwar waren die Männer des Clubs in den 1950er- und 1960er-Jahren sogar erstklassig und spielten später insgesamt sieben Jahre in der zweiten Liga (zuletzt 2012). Im weiblichen Bereich wird nun aber ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen, nachdem die Verantwortlichen nach Platz eins in der dritten Liga Süd und kurzem Zögern entschieden haben, das Aufstiegsrecht wahrzunehmen.