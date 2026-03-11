Tischtennis-Star aus Bietigheim: Morddrohungen in sozialen Medien – Annett Kaufmann spricht über Hass im Netz

Es war ein unterhaltsamer und lockerer Abend, der allerdings auch seine ernsten Momente hatte. Im Rahmen des Talkformats „Gespräche im Gottlieb – Stuttgarter Sportstars hautnah“ von „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ sprachen Ringer Jello Krahmer (30) und Annett Kaufmann (19) über ihre Karriere, die harte Arbeit, die hinter den Erfolgen steckt, und ihre olympischen Träume. Die Tischtennisspielerin ging allerdings auch auf ein Thema ein, das viele Sportstars mehr und mehr beschäftigt: Hasskommentare in den sozialen Medien – und Botschaften, die sogar noch darüber hinausgehen.