Paulina Friebe ist mit 16 Jahren Anführerin des jungen Teams von Tischtennis-Regionalligist TSV Korntal. Zu einer Mannschaftskollegin pflegt sie ein besonderes Verhältnis.

Henning Maak 15.01.2025 - 14:04 Uhr

Sie eilen von Erfolg zu Erfolg. Nach dem Aufstieg in die Regionalliga lehren die Tischtennis-Frauen des TSV Korntal auch dort ihre Gegnerinnen das Fürchten: Mit neun Siegen in neun Partien und fünf Zählern Vorsprung vor dem TTC Weinheim III hat das Team eine Hinrunde hingelegt, die selbst kühnste Optimisten nicht für möglich gehalten hatten. All das mit einem blutjungen Kader: Mit Spielertrainerin Szilvia Kahn (55) bilden Dana Haspel (11), Ksenija Poznic (12), Chenhao Chen, Milla Pardela (beide 14) sowie Paulina Friebe (16) die Mannschaft.