Nach neun Spielen in der Landesliga stehen die Tischtennisspieler des TV Oeffingen mit 12:6 Punkten in der oberen Tabellenhälfte. Das ist eine Bilanz, die dem mitspielenden Abteilungsleiter Marcel Bauer ausgesprochen gut gefällt: „Das war eine überragende Hinrunde. Vor der Saison hätte ich gesagt: Wo darf ich unterschreiben?“ Auch die finale 6:9-Niederlage beim TV Murrhardt am vergangenen Sonntag nach rund vier Stunden Spielzeit kann die gute Laune in der Mannschaft nicht trüben. Das war eine hart umkämpfte Begegnung gegen einen ebenbürtigen Gegner. „In diesem Spiel ist alles das, was zuvor für uns gelaufen war, gegen uns gelaufen“, sagt Marcel Bauer, der im September mit dem Ziel Ligaverbleib in diese Runde gestartet war.

Pflichtsiege und Bonusspiele Den Grundstein für diese erfolgreiche Hinrunde haben die Oeffinger Tischtennisspieler bereits am ersten Spieltag gelegt. Der 9:5-Erfolg beim VfR Birkmannsweiler II, dem wohl entscheidenden Konkurrenten im Kampf gegen den vierten Abstiegsplatz, war zumindest ein Wegweiser. Nach den beiden Niederlagen gegen die Topteams TSG Eislingen (3:9) und SV Nabern (6:9) haben sie die „Pflichtsiege“, wie Marcel Bauer die Begegnungen mit den vermeintlichen Abstiegskandidaten genannt hat, für sich entschieden: 9:4 bei der TG Donzdorf II, 9:0 gegen die Gäste des DJK Sportbund Stuttgart III und 9:3 beim TTC Hegnach II. Geschmückt haben Marcel Bauer und seine Mitstreiter diese Erfolge mit den beiden „Bonusspielen“ gegen die Vertretungen des TB Beinstein (9:5) und VfL Kirchheim II (9:2).

Fast durchweg positive Einzelbilanzen

Besonders gefreut hat der Abteilungsleiter sich über die fast durchweg positiven Einzelbilanzen der Oeffinger Akteure; allen voran der Spitzenspieler Aleksandar Blagojevic mit 14 Siegen bei nur drei Niederlagen. Außerdem punkteten regelmäßig Felix Tränkle (10:7), Michael Bachl (11:5), Marcel Bauer (7:7) und Markus Werne (7:3). Zum Einsatz kamen auch Fatih Kanli, Marcel Puschner, Karsten Arnold, Lukas Möller, Jochen Offtermatt und Florian Temme. In den Doppelbegegnungen sieht Marcel Bauer dagegen noch Verbesserungsmöglichkeiten. Daran möchte er vor Beginn der Rückrunde in der Landesliga arbeiten.

Mit dem Klassenverbleib sieht es sehr gut aus

Diese Rückrunde startet für die Tischtennisspieler des TV Oeffingen am 31. Januar des nächsten Jahres beim TB Beinstein. „Es sieht sehr, sehr gut aus“, sagt Marcel Bauer im Hinblick auf sein Saisonziel, das nach wie vor der Ligaverbleib ist. Mit den „Pflichtsiegen“ und erneut einigen Punkten aus den „Bonusspielen“ könnte die Mannschaft dieses Ziel bereits vorzeitig erreichen. Oder auch mit einem Erfolg im Rückspiel gegen das ebenbürtige Team des TV Murrhardt.