Tischtennis: TV Oeffingen Übertroffene Erwartungen
Das Tischtennisteam des TV Oeffingen um den Vordenker Marcel Bauer ist nach der Hinrunde zufrieden mit dem Abschneiden in der Landesliga.
Nach neun Spielen in der Landesliga stehen die Tischtennisspieler des TV Oeffingen mit 12:6 Punkten in der oberen Tabellenhälfte. Das ist eine Bilanz, die dem mitspielenden Abteilungsleiter Marcel Bauer ausgesprochen gut gefällt: „Das war eine überragende Hinrunde. Vor der Saison hätte ich gesagt: Wo darf ich unterschreiben?“ Auch die finale 6:9-Niederlage beim TV Murrhardt am vergangenen Sonntag nach rund vier Stunden Spielzeit kann die gute Laune in der Mannschaft nicht trüben. Das war eine hart umkämpfte Begegnung gegen einen ebenbürtigen Gegner. „In diesem Spiel ist alles das, was zuvor für uns gelaufen war, gegen uns gelaufen“, sagt Marcel Bauer, der im September mit dem Ziel Ligaverbleib in diese Runde gestartet war.