 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Zurück als Ausrichter eines Jugendturniers

Tischtennis: TV Oeffingen Zurück als Ausrichter eines Jugendturniers

Tischtennis: TV Oeffingen: Zurück als Ausrichter eines Jugendturniers
1
Am Sonntag werden in Oeffingen viele Tischtennisbälle gebraucht. Foto: IMAGO/GEPA pictures

Die Tischtennis-Abteilung aus Oeffingen organisiert am Sonntagdie Regions-Einzelmeisterschaften.

Für die Tischtennisspieler des TV Oeffingen um den mitspielenden Abteilungsleiter Marcel Bauer läuft es gut in dieser Landesliga-Saison. Bevor sie am Samstag, 18 Uhr, das Team des TB Beinstein empfangen, stehen sie nach sechs Begegnungen mit einem Punktekonto von 8:4 auf dem dritten Tabellenplatz und damit besser, als es Marcel Bauer vor der Runde erwartet hat. Egal, wie das Spiel am Samstag ausgeht, die anschließende Nacht wird lang für Marcel Bauer und seine Mitstreiter. Sie bereiten sich und die Oeffinger Sporthalle auf die Regions-Einzelmeisterschaften der Jugendlichen vor. Erstmals seit langer Zeit ist die Tischtennis-Abteilung des TV Oeffingen damit wieder Ausrichterin eines Turniers. In den Kategorien U11, U13, U15 und U19 kämpfen die Teilnehmer dabei von 9 Uhr an um die Qualifikation für die baden-württembergischen Einzelmeisterschaften, die am Wochenende 13./14. Dezember in Weinheim-West (U15 und U19) sowie am 17. Januar 2026 in Plüderhausen (U11 und U13) stattfinden werden.

 

16 Tischtennisplatten für

Das Orgateam um Marcel Bauer – insgesamt werden am Sonntag rund 50 Helfer im Einsatz sein – erwartet volle Teilnehmerfelder, also insgesamt 128 Mädchen und Jungen aus den verschiedenen Bezirken. Dafür werden die Gastgeber 16 Tischtennisplatten aufbauen, dazu die notwendigen Umrandungen, die für solche Wettkämpfe vorgeschrieben sind. Die benachbarten und befreundeten Vereine TSV Schmiden, SV Fellbach und auch TB Beinstein haben dabei ihre Unterstützung angeboten. In der Regel tragen die Oeffinger Tischtennisspieler ihre Heimspiele ja in der kleineren Halle aus, dort haben sie nur vier Wettkampftische aufgebaut.

Turnier Sonntag in vier Wettbewerben

Der Entschluss zur Ausrichtung eines Jugendturniers ist bereits bei der Abteilungsversammlung im Mai dieses Jahres gefasst worden. „Wir hatten gesehen, dass der Verband für dieses Turnier noch einen Ausrichter sucht und haben uns beworben“, sagt Marcel Bauer. Mit Erfolg. In Abstimmung mit der Handballabteilung des TV Oeffingen, deren Teams für gewöhnlich die Sporthalle beanspruchen, kam es letztlich zur Entscheidung. Am Sonntag geht es für die Kinder in den Wettbewerben U11 und U13 um 9 Uhr los, die Jugendlichen in den Kategorien U15 und U19 starten um 13.30 Uhr.

Ziel des Landesliga-Teams ist der Klassenverbleib

Für sein Team in der Landesliga hatte Marcel Bauer vor der Saison den sechsten Tabellenplatz anvisiert; das ist der erste, der zur Aufenthaltsverlängerung berechtigt. Nun stehen die Oeffinger Tischtennisspieler drei Spiele vor dem Ende der Hinrunde gar auf dem dritten Platz. Doch das Ziel für das Team um den Spitzenspieler Aleksandar Blagojevic bleibt der Ligaverbleib.

Weitere Themen

Fußball: SVF, TVOe, Spvgg: Patrick Fossi darf erst im März wieder ran

Fußball: SVF, TVOe, Spvgg Patrick Fossi darf erst im März wieder ran

Der Fellbacher ist für seine rote Karte gegen Holzhausen für sechs Spiele gesperrt worden.
Von Susanne Degel
Ringen: SV Fellbach: Der nächste Kracher kommt

Ringen: SV Fellbach Der nächste Kracher kommt

Die Ringer des SV Fellbach siegen bei der KG Baienfurt/Ravensburg II mit 20:16 und feiern damit ihren zweiten Auswärtssieg in dieser Verbandsliga-Runde.
Von Michael Käfer
Basketball Pro B: SV Fellbach: Die Mannschaft ist zurück

Basketball Pro B: SV Fellbach Die Mannschaft ist zurück

Die Basketballer des SV Fellbach zeigen sich in der dritthöchsten Spielklasse Pro B formverbessert und gewinnen bei der BG Leitershofen/Stadtbergen mit 92:83.
Von Maximilian Hamm
Fußball: TV Oeffingen: Mit dem Remis können beide leben

Fußball: TV Oeffingen Mit dem Remis können beide leben

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen und des SV Leonberg/Eltingen trennen sich mit einem torlosen Unentschieden im Spitzenspiel der Staffel 1.
Von Eva Herschmann
Handball: TSV Schmiden: Ein Sieg des Willens

Handball: TSV Schmiden Ein Sieg des Willens

Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden um den Spielmacher Joey König tun sich am Samstag gegen den TV Ehingen lange schwer, setzen sich am Ende aber mit 31:30 durch.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Fragwürdige fünf Minute nach der Pause

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Fragwürdige fünf Minute nach der Pause

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen verlieren mit 26:33 gegen Frisch Auf Göppingen II.
Von Susanne Degel
Fußball: SV Fellbach: Verteidigen ohne Körperkontakt

Fußball: SV Fellbach Verteidigen ohne Körperkontakt

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach starten am Samstag gegen den Tabellendritten TSV Berg furios, müssen sich am Ende aber deutlich und verdient mit 3:7 (2:4) geschlagen geben.
Von Susanne Degel
Handball: TV Oeffingen: Ein himmelweiter Unterschied

Handball: TV Oeffingen Ein himmelweiter Unterschied

Die Handballer des TV Oeffingen setzen sich in der Verbandsliga gegen den Tabellenletzten SG H2Ku Herrenberg II souverän mit 35:25 durch.
Von Maximilian Hamm
Handball: TSV Schmiden: Erst die Gäste aus Ehingen, dann das Spitzenspiel

Handball: TSV Schmiden Erst die Gäste aus Ehingen, dann das Spitzenspiel

Die Handballer des TSV Schmiden starten am Samstagabend, 18 Uhr, eine kleine Heimspielserie.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Zurück zu mehr Stabilität in der Abwehr

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Zurück zu mehr Stabilität in der Abwehr

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen empfangen am Samstagabend, 20 Uhr, die Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen.
Von Susanne Degel
Weitere Artikel zu TV Oeffingen Landesliga Württemberg
 
 