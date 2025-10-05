Das 6:3 gegen den MTV Tostedt bedeutet für den Aufsteiger eine Premiere, wobei er allerdings auch von einem für ihn glücklichen Umstand profitiert.
05.10.2025 - 14:17 Uhr
Der erste vereinshistorische Moment in diesem Jahr war beim DJK Sportbund Stuttgart der Aufstieg der Tischtennis-Frauenmannschaft in die zweite Bundesliga. Nun ist die zweite Premiere perfekt, die in die Annalen eingehen kann: Zum ersten Mal hat das Team in besagter Spielklasse eine Begegnung gewonnen. „Damit sind wir in der Liga angekommen“, sagt der sportliche Leiter Thomas Walter nach dem 6:2-Heimsieg am Samstag gegen MTV Tostedt. Auch wenn er vor einer Überbewertung des Ergebnisses mahnt.