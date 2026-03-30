Tischtennis – Zusammenfassung: Dem TSV Lichtenwald fehlen noch zwei Punkte

Nach dem souveränen 8:1-Sieg gegen Schlusslicht TTG Unterreichenbach-Dennjächt fehlen den Landesliga-Tischtennisfrauen des TSV Lichtenwald beim abschließenden Doppelspieltag nach Ostern nur noch zwei Punkte, um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Verbandsliga zu feiern. In der Landesklasse der Männer verpasste es der TSV Wendlingen, sich vorzeitig Rang zwei zu sichern

Frauen – Landesliga Zum letzten Heimspiel des TSV Lichtenwald war der Letzte TTG Unterreichenbach-Dennjächt zu Gast. Beim 8:1-Erfolg gingen beide Doppel klar an den TSV, für Sina Daubinger war es ein gelungenes Comeback nach ihrer Babypause. Auch in den Einzeln waren die Lichtenwalderinnen überlegen, nur Sabine Feirer gab ein Spiel ab. Simone Tomaschek und Ulrike Haise punkteten jeweils doppelt. Den aus TSV-Sicht schönsten Sieg fuhr Celine Labude ein. „Mit ihrem 3:2 wurde sie endlich für ihre guten Trainingsleistungen belohnt“, erklärte Daubinger und freute sich für ihre Teamkollegin, „entscheidend neben ihrem sehr guten Angriffsspiel, waren Celines gute Nerven in der Endphase des Entscheidungssatz.“

Männer – Landesklasse

Beim Gastspiel beim TSV Musberg musste der TSV Wendlingen auf Renata Krawczyk verzichten und unterlag in einer bis zum Schluss spannenden Partie mit 7:9. Benjamin Hirsch fügte Musbergs Spitzenspieler Stephan Kuppler die erste Niederlage der Rückrunde zu. Nach dem Sieg von Stefan Jeschke lag Wendlingen mit 6:5 in Führung, doch Christof Barth und Ben Stuhlmüller hatten in fünf Sätzen das Nachsehen. Besser machte es Lisa Leopold, die ein 0:2 drehte und ihr Team damit ins Schlussdoppel schickte. Hier standen Hirsch und Leopold gegen das beste Doppel der Liga auf verlorenem Posten. So gewann Musberg und rückte bis auf zwei Zähler heran. Wendlingen reicht aber ein Sieg aus den zwei noch anstehenden Partien gegen den TTV Zell und den TTC Aichtal.

Der TV Hochdorf hat die Saison erfolgreich abgeschlossen. Beim Absteiger TSV Sielmingen taten sich die Hochdorfer lange schwer, gewannen am Ende aber mit 9:5. Christian Spelter und Tim Stäbler waren mit je zwei Einzelsiegen die besten TVH-Spieler.

Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machten die TTF Neuhausen mit dem 9:4-Sieg gegen Aichtal. Drei Doppelsiege ebneten früh den Weg, diese Führung baute das Filderteam kontinuierlich aus. Sascha Bechtel und Bogdan Trifu Laurentiu waren in der Mitte die Erfolgsgaranten.

Einen Tag später kamen die Neuhausener beim TGV Rosswälden nie richtig in Tritt. Marcel Steckkönig überzeugte mit zwei Einzelsiegen, doch sonst kam zu wenig für einen Auswärtspunkt. Trotz der 4:9 Niederlage haben die Tischtennisfreunde weiter alles selbst in der Hand und können mit einem Sieg in Sielmingen den Klassenverbleib unter Dach und Fach bringen.

Frauen – Landesklasse

Gegen Schlusslicht FC Spraitbach feierte der TSV RSK Esslingen den ersten Sieg der Rückrunde. Im Doppel gewannen Simone Hausmann und Monika Weis knapp in fünf Sätzen. Corinna Ruf und Jana Riegert ließen bei ihrem 3:0 nichts anbrennen. Auch im Einzel waren die Esslingerinnen klar überlegen. Nur FC-Spitzenspielerin Kathrin Mangold hielt dagegen, sie holte gegen Ruf und Hausmann zwei Zähler für die Spraitbacherinnen. 8:2 lautete der Endstand.

Männer – Bezirksliga

Der TTC Esslingen erkämpfte sich einen wichtigen Auswärtssieg. Bei Absteiger TB Neuffen gewann der TTC alle drei Doppel und baute die Führung bis zum 7:2 aus. Dann kamen die Neuffener noch einmal auf und verkürzte mit vier Siegen im zweiten Durchgang. Doch Konrad Neubauer und Hermann Pastjan sicherten dem TTC den 9:6-Auswärtserfolg.

In Abstiegsnöten stecken dagegen die TTF Neuhausen II. Gegen den direkten Konkurrenten vom SV Nabern II hatten die TTF auswärts wenig auszurichten. Vor allem das vordere Paarkreuz der „Greens“ war an diesem Tag nicht zu schlagen. Bei Neuhausen überzeugte Rico Zeller mit zwei Siegen in der Mitte. Andreas Sommer gewann ein Einzel und das Doppel mit Uli Drochner. Endstand war 4:9.

Bezirksklasse

Der TV Reichenbach hat den Klassenverbleib verpasst. Beim TV Unterboihingen musste der TVR drei Spieler ersetzen und unterlag so deutlich mit 4:9. Letzter Hoffnungsschimmer für den TVR ist die Tatsache, dass es in der kommenden Saison eine zusätzliche Bezirksklasse-Gruppe geben wird. Als Vorletzter hätte Reichenbach noch Chancen, doch in der Klasse zu bleiben.

Im Mittelfeld der Tabelle schlug der TSV RSK Esslingen den SV Reudern mit 9:6. Nach einem Blitzstart führte der TSV RSK bereits aussichtsreich mit 4:0 und gab diese Führung nicht mehr ab. Ersatzspieler Andreas Decandia gewann am hinteren Paarkreuz beide Einzel und avancierte so zum Esslinger Matchwinner.

In der Gruppe zwei gewannen die TTF Neuhausen III ihr letztes Saisonspiel beim TTC Notzingen-Wellingen II mit 9:6. Vorne und in der Mitte verlief die Partie ausgeglichen, hinten holten Mischa Bächle und Roland Preißer alle vier Zähler gegen die Notzinger Ersatzspieler.

Noch knapper verlief die Partie des TTC Esslingen II gegen den SKV Unterensingen. Bis zum 5:7 lag der TTC hinten, setzte dann aber zum Schlussspurt an. Hermann Pastjan, Dimitri Strobel-Arvanitidis und Simon Schmidt schickten ihr Team mit einer Führung ins Schlussdoppel. Hier drehten Viesel und Pastjan einen 0:2-Rückstand und feierten kurz nach Mitternacht den 9:7-Heimsieg.