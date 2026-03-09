Tischtennis – Zusammenfassung Klare Angelegenheit im Spitzenspiel
Beim TSV Wendlingen können sie den Aufstieg in die Tischtennis-Landesliga abhaken. Die Frauen des TV Reichenbach spielen 7:7.
Der TSV Wendlingen muss den Titelgewinn in der Tischtennis-Landesklasse abschreiben. Beim TSV Wäschenbeuren unterlagen die Wendlinger klar mit 1:9 und haben jetzt vier Punkte Rückstand auf den Tabellenführer.