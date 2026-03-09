Tischtennis – Zusammenfassung: Klare Angelegenheit im Spitzenspiel

Der TSV Wendlingen muss den Titelgewinn in der Tischtennis-Landesklasse abschreiben. Beim TSV Wäschenbeuren unterlagen die Wendlinger klar mit 1:9 und haben jetzt vier Punkte Rückstand auf den Tabellenführer.

Frauen – Verbandsliga Zweiter Rückrundenpunkt für den TV Reichenbach: Gegen den Tabellenletzten TURA Untermünkheim verpassten die Reichenbacherinnen den Sieg nur knapp, die entscheidenden Partien gingen allesamt im Entscheidungssatz verloren. So blieb trotz 30:25 Sätzen nur das 7:7-Unentschieden. Stärkste Spielerin war Kristin Müller, die alle drei Einzel gewann In der Tabelle bleibt Reichenbach auf Platz vier.

Landesliga

Einen Teilerfolg gab es auch für den TSV Lichtenwald. Beim DJK Sportbund Stuttgart III lagen die Gäste aus dem Schurwald mehrfach in Führung, nicht zuletzt da Simone Tomaschek in gewohnter Manier ihre Einzel gewann. Das starke hintere Paarkreuz des DJK glich aber immer wieder aus, sodass nach drei Stunden Spielzeit ein leistungsgerechtes Unentschieden stand. Lichtenwald bleibt damit Tabellenführer, dicht gefolgt von Stuttgart, Neuhausen und Süßen. Wer am Ende oben steht, ist noch völlig offen.

Männer – Landesklasse

Ein Knackpunkt der Schlappe des TSV Wendlingen beim TSV Wäschenbeuren waren die Doppel, in denen Hirsch/Barth und Zaiser/Stuhlmüller jeweils im fünften Satz unterlagen. Die sonst so starken Jeschke/Krawczyk kassierten die erste Dreisatzniederlage der Saison. Auch in den Einzeln lief es nicht besser: Renata Krawczyk, Benjamin Hirsch und Markus Zaiser mussten ihren Gegnern gratulieren. Erst Stefan Jeschke holte gegen Fabian Schmieja den ersten und letztlich auch einzigen Sieg. Am hinteren Paarkreuz waren Ben Stuhlmüller und Christof Barth klar unterlegen. Hirsch nutzte gegen Sebastian Assmann eine 2:0-Führung nicht – die dritte Fünf-Satz-Niederlage besiegelte das 1:9.

Besser lief es für den TV Hochdorf, der die zweite Mannschaft der Wäschenbeurener klar dominierte. Nur ein Doppel und das erste Einzel von Marius Schrimpf gingen verloren. Marcel Hees punktete dreimal, Ersatzspieler Luc Mikula gelang am hinteren Paarkreuz ein Dreisatzsieg. Der TVH hat damit weiter gute Chancen auf Platz drei.

Bezirksliga

„Es gab einen richtigen Krimi gegen Esslingen“, kommentierte Oliver Andersch den 9:7-Sieg seines Clubs Tischtennis Frickenhausen beim TTC Esslingen. „Nach Ausfall von Michael Zeller feierte André Birawski sein Debut in der ersten Mannschaft“ – und holte gegen Andreas Schenk gleich einen wichtigen Sieg für die Gäste.

Beim TTC waren Yog Wason und Jari Kneiser die stärksten Akteure, sie holten am vorderen Paarkreuz alle vier Zähler. Talent Alexander Sapina gelang ein Sieg gegen Birawsky, das Schlussdoppel verloren Kneiser/ Reupert dann aber in fünf Sätzen. So stand der TTC mit leeren Händen da und muss jetzt auf einen Auswärtssieg in Notzingen-Wellingen hoffen.

Denn der dortige TTC schlug die SG Ostfildern in einer ebenso umkämpften Partie mit 9:7. Ausschlaggebend waren die drei Punkte, die Notzingen am hinteren Paarkreuz holte. Nur Stefan Funke gewann hier ein Spiel für Ostfildern. Ansonsten waren Rene Steffens und Moritz Heuser die stärksten Spieler der Gäste, sie holten zusammen fünf Zähler. In der Tabelle sind die Teams mit diesen Ergebnissen noch enger zusammengerückt. Ostfildern auf Platz drei und Notzingen auf Platz acht trennen nur vier Punkte – wer am Ende absteigt, ist damit weiter völlig offen.

Bezirksklasse

Der TV Hochdorf II hat sich im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Nach dem verkorksten Rückrundenstart fand die Mannschaft von Matthias Wierer pünktlich zum Spitzenspiel gegen die TTF Neckartenzlingen III zurück zu alter Stärke. Auch wenn gleich vier Einzel knapp verloren gingen, gaben die Hochdorfer ihre frühe Führung nie ab. Alexander Waldinger und Maximilian Lang, die zuvor alle vier Einzel gewonnen hatten, behielten dann im Schlussdoppel die Nerven. Nach 1:2-Rückstand gewannen sie die Partie gegen Polizzi/Weiblen noch und sorgten so für den knappen, aber verdienten Heimsieg. Neckartenzlingen liegt zwar weiter einen Punkt vor Hochdorf, muss aber als Nächstes gegen die drittplatzierten Wernauer Sportfreunde antreten.

Auch im Abstiegskampf gab es spannende Partien. So unterlag der TSV RSK Esslingen beim TTV Dettingen knapp mit 7:9 – zu stark waren die Gastgeber in den Doppeln und am vorderen Paarkreuz. Dann verlor der TV Reichenbach trotz starker Gegenwehr gegen den TTC Aichtal II mit 6:9. Bei jetzt vier Punkten Rückstand auf Dettingen dürfte es für den TVR schwer werden, den Klassenverbleib noch aus eigener Kraft zu schaffen.

In der Gruppe zwei feierten die TTF Neuhausen II einen wichtigen Auswärtssieg. Beim VfB Oberesslingen/Zell setzte sich das Team mit 9:2 durch und hat die Abstiegsränge damit vorerst verlassen. Konkurrent TTC Notzingen-Wellingen II unterlag dem TSV Jesingen knapp mit 7:9. Bis ins Schlussdoppel blieben die Notzinger dran, mussten dann aber doch den Favoriten gratulieren.