Ein Autofahrer kommt aus ungeklärter Ursache auf die Gegenspur und prallt in zwei Autos. Fünf Menschen sind dabei verletzt worden, darunter zwei Kinder.

red/dpa/lsw 17.07.2024 - 16:16 Uhr

Bei einem Zusammenstoß von mehreren Autos bei Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind am Dienstag fünf Menschen verletzt worden. Ein 48 Jahre alter Autofahrer sei am Dienstagabend auf der B31 innerhalb einer Rechtskurve aus unklaren Gründen auf die Gegenspur gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach streifte er ein Auto seitlich und prallte in ein parkendes Auto.