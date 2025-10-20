ThyssenKrupp schreibt Börsengeschichte. Mit TKMS ging heute einer der weltweit führenden U-Boot-Hersteller im nicht nuklearen Bereich an den Start. Was hinter dem Spin-off steckt und warum der Zeitpunkt kaum besser sein könnte.
20.10.2025 - 10:09 Uhr
Heute ist es so weit: ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) feiert seinen ersten Handelstag an der Frankfurter Börse. Der Spin-off gilt als einer der spannendsten Börsengänge des Jahres, nicht nur für Aktionäre, sondern auch für die deutsche Rüstungsindustrie insgesamt. Mit dem Schritt verselbstständigt ThyssenKrupp seine Marinesparte in einer Phase, in der die Nachfrage nach militärischer Ausrüstung rasant steigt.