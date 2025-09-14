 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Panorama

  4. So war es bei Checker Tobi in der Liederhalle

Tobi Krell in Stuttgart So war es bei Checker Tobi in der Liederhalle

Tobi Krell in Stuttgart: So war es bei Checker Tobi in der Liederhalle
1
Checker Tobi bei einem Experiment. Foto: dpa

Im Fernsehen checkt Tobi von den Alten Griechen bis zur Zeit praktisch alles. Auf der Bühne gibt es angewandte Physik. Und im Saal ein begeistertes Publikum.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Es gibt diese Momente, die nur den wenigsten Lehrern vergönnt sind. Wenn im Physikunterricht nach Freiwilligen für ein Experiment gesucht wird, und sich ein Wald von Armen und Händen in die Höhe reckt zum Beispiel. Wenn Tobias Krell fragt, wer denn Lust aufs Mitmachen habe, dann bleibt an diesem Samstag in der Stuttgarter Liederhalle kaum ein Arm unten. Es ist nicht viel mehr als ein wenig angewandte Physik, die er da auf der Bühne zum Besten gibt. Aber Tobias Krell ist halt kein Lehrer. Tobias Krell ist Checker Tobi.

 

Mehr als 180 Sendungen bei der ARD

Wer Kinder im Grundschulalter hat, oder in den letzten 13 Jahren hatte, für den ist Checker Tobi zumeist ein guter Bekannter. Bei der ARD hat er schon mehr als 180 Sendungen gemacht, in denen kindgerecht die Welt erklärt, pardon, gecheckt wird. Von A wie Alte Griechen, bis Z wie Zeit reicht die Spanne an Themen, Klebstoff, Oktoberfest, Martin Luther oder Hochgebirge. Es gibt fast nichts, was nicht gecheckt worden ist. Inzwischen ist das Checker-Universum erweitert um einen Podcast (Check Pod), zwei Kinofilme und dann als Höhepunkt des persönlichen Aufeinandertreffens die Live-Shows.

Checker Tobi beim Interview der Kinderzeitung. Foto: Lichtgut

Der Vergleich mit den Lehrern ist natürlich gemein. Tobias Krell muss sich an keinen Lehrplan halten, sondern rauscht mit Skatebord auf die Bühne und bringt dort erst einmal eine übermannshohe Becherpyramide zu Fall. Welcher Oberstudienrat kann seinen Unterricht schon so beginnen. Andererseits sind Krell und sein hinter ihm stehendes Team schon bemüht, nicht nur Klamauk und das Beste aus den Experimentierkästen zum Besten zu geben, sondern die Zusammenhänge des Lebens auf diesem Planeten möglichst kindgerecht zu erklären.

Dass aufgeheizte Meere ein Problem sind, und den Klimawandel beschleunigen, das lässt sich erzählen – oder anschaulich demonstrieren, indem man Mentos-Bonbons mal in kalte, und mal in warme Cola gibt. Mit höchst unterschiedlichen Effekten. Was man denn so machen könne gegen den Klimawandel, will Krell von seinem Publikum wissen. Autos erfinden, die schlechte Luft einsaugen und Sauerstoff auspusten, kommt da als Vorschlag. Und auch die anderen Antworten zeigen, dass dieses Thema sehr präsent ist bei den Kindern.

Mischung aus Lieblingslehrer und super Kumpel

Die Hauptzielgruppe von Tobi Krell trägt T-Shirt-Größe 110 bis 158, in diesen Varianten bietet zumindest das Merchandising entsprechendes Material in blau und rot. Auf der Bühne erklärt der Mann, der demnächst seinen 40. Geburtstag feiert und für sein Publikum eine Mischung aus Lieblingslehrer und super Kumpel ist, dass die Einnahmen daraus gespendet werden. Und dann, wie die Tricks im Fernsehstudio funktionieren. Dass ein wenige Sekunden dauerndes Filmchen über einen Fallschirmsprung weder ein echtes Flugzeug noch einen echten Sprung, dafür aber einen ganzen Drehtag benötigt. In den gut 20 Minuten einer jeden Checker-Sendung geht es Schlag auf Schlag, das Bühnenprogramm kann nicht geschnitten werden und hat gelegentlich Längen. Doch die weiß der Lieblingslehrer-Super-Kumpel gekonnt zu überbrücken.

Ob sich sein Publikum an das Bernoulli-Prinzip erinnern wird, mag fraglich sein, an die Luftkanone, die Pappbecher von den Köpfen pustet aber auf jeden Fall. Und dass flüssiger Stickstoff Rosen zerbrechen und Luftballons schrumpfen lässt, das werden ein paar hundert Kinderaugen auch nicht vergessen. Ebenso wenig wie die Ankündigung, dass im Frühjahr der dritte Kino-Film erscheinen wird. Zum Anfüttern gab es auch schon mal den ersten Ausschnitt.

Weitere Themen

Caren Miosga mit Reichinnek - „Wie schädlich ist linke Politik für den Wohlstand?“

Caren Miosga Gäste, Thema und Sendezeit

Am Sonntag empfängt Caren Miosga in ihrer Polit-Talkshow wieder Gäste. Um wen es sich dabei handelt und was zur Diskussion steht, erfahren Sie hier.
Von Michael Maier
Star der ZDF-„Hitparade“: Schlagersänger Andreas Martin ist gestorben

Star der ZDF-„Hitparade“ Schlagersänger Andreas Martin ist gestorben

In den letzten Jahren hatte sich der einstige „Hitparade“-Liebling weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun ist Andreas Martin mit 72 Jahren gestorben.
Essay: Und dann kommt die Welle

Essay Und dann kommt die Welle

Wellenreiten hat sich zu einem Trend entwickelt, der Millionen in seinen Bann zieht. Sie setzen sich einer elementaren Erfahrung aus, die oft in ein tiefes Glücksgefühl mündet.
Von Jan Söfjer (Text) und Sebastian Ruckaberle (Illustration)
Glücksspirale am 13.09.2025 – Gewinnzahlen der Ziehung (Samstag)

Glücksspirale am Samstag Die Glücksspiral-Gewinnzahlen der Ziehung vom 13.09.2025

Die Ziehung der Zahlen der Glücksspirale findet jeden Samstag statt. Hier finden Sie die aktuellen Gewinnzahlen und Quoten zusammengefasst.
Von unserer Redaktion
Lotto am Samstag (13.09.2025) – Die Lottozahlen von heute

Lotto am Samstag Die Lottozahlen der Ziehung vom 13.09.2025

Jeden Mittwoch und Samstag findet die Ziehung der Lottozahlen für Lotto 6aus49 statt. Alle aktuellen Lottozahlen und Gewinnquoten für Lotto 6aus49, Spiel77 und Super6 haben wir hier für Sie zusammengefasst.
Von unserer Redaktion
Sitzt Deutschland bald auf dem Trockenen?

Niedrigwasser in den Flüssen Sitzt Deutschland bald auf dem Trockenen?

Niedrigwasser, Blaualgen und Fischsterben: Wie sich das wechselhafte Wetter im Jahresverlauf auf die Wasserversorgung und Flüsse ausgewirkt hat  und was man sich vom oft regenreichen Herbst erhofft.
Gewalttat in Berlin: 20-Jähriger bei Streit zwischen zwei Gruppen erstochen

Gewalttat in Berlin 20-Jähriger bei Streit zwischen zwei Gruppen erstochen

Drei Männer sollen von einer Gruppe aus 15 Menschen angegriffen worden sein. Ein 20-Jähriger überlebt den Angriff nicht. Was ist bekannt?
Akustik in Lokalen: Wenn der Lärmpegel das Essen vermiest

Akustik in Lokalen Wenn der Lärmpegel das Essen vermiest

Architektur- und Modetrends sind schuld, dass sich Besucher in Restaurants oft nicht wohlfühlen. Trotzdem wird meist nur an Preise und Essen gedacht – und nicht an die Akustik.
Von Adrienne Braun
Polizei Ludwigshafen sucht Zeugen: Großbrand auf Schrottplatz – Feuerwehr warnt Anwohner

Polizei Ludwigshafen sucht Zeugen Großbrand auf Schrottplatz – Feuerwehr warnt Anwohner

Die Feuerwehr kämpft am Samstag gegen einen Großbrand auf einem Schrottplatz in Ludwigshafen. Bewohner sollen Fenster und Türen schließen. Was bekannt ist.
Von Matthias Kapaun
Reise in die Niederlande: Zwischen Watt und Weide

Reise in die Niederlande Zwischen Watt und Weide

Wer die niederländische Insel Texel kulinarisch erkunden möchte, braucht keinen Tisch, sondern Gummistiefel, eine Picknickdecke und Appetit auf Authentisches.
Von Tanja Neumann
Weitere Artikel zu Liederhalle Stuttgart
 