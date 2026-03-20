Heidi Klum musste in ihrer Model-Castingshow aussetzen, Tochter Leni übernahm. Wie sie die Jury-Rolle meisterte und was sie am meisten überraschte.
20.03.2026 - 12:30 Uhr
Köln - Man könnte meinen, nach 20 Staffeln von "Germany's Next Topmodel" bereits so ziemlich alles gesehen zu haben. Doch in ihrer Castingshow für Models schafft es Heidi Klum (52) immer wieder, ihre Zuschauerinnen und Zuschauer zu überraschen: Dieses Mal moderierte die Model-Mama ihre Sendung nicht selbst. Wegen Krankheit fiel sie den Angaben des Senders ProSieben nach aus.