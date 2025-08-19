Nach dem Tod von Matthew Perry will eine als „Ketamin-Queen“ bekannte Drogendealerin gestehen, dass sie den „Friends“-Darsteller mit der für ihn tödlichen Dosis versorgt hat.
19.08.2025 - 11:31 Uhr
Knapp zwei Jahre nach dem Tod des Schauspielers Matthew Perry will sich eine als „Ketamin-Queen“ bekannte Drogendealerin schuldig bekennen, den „Friends“-Darsteller mit der für ihn tödlichen Dosis versorgt zu haben. Die seit einem Jahr in Untersuchungshaft sitzende Jasveen Sangha habe einer entsprechenden Abmachung zugestimmt, gab das US-Justizministerium am Montag (Ortszeit) bekannt. Wegen ihrer Bekanntheit in einschlägigen Kreisen hat Sangha in Hollywood den Spitznamen „Ketamin-Queen“ - ihr droht nun eine jahrzehntelange Haftstrafe.