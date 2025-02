Die bis zu 15 000 Euro teure Rückführung des Leichnams von Prince da Silva nach Benin ist gesichert. Auch der Ditzinger Ausbildungsbetrieb des 19-Jährigen gibt Geld. Darüber hinaus soll eine Stiftung die Familie in Westafrika finanziell unterstützen.

Karin Götz 18.02.2025 - 20:12 Uhr

Die Spendenbereitschaft von Wegbegleitern, Kollegen, aber auch von Menschen, die Prince da Silva nicht persönlich kannten, ist riesig. Der 19-jährige Fußballer des TSV 1899 Benningen verstarb am Montag vor einer Woche im Krankenhaus in Ludwigsburg, nachdem er am Tag zuvor bei einem Spiel auf den Platz zusammengebrochen war.