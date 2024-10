Zuletzt war Sinwar alleiniger Hamas-Chef. Über ein Jahr lang war es ihm gelungen, sich dem Zugriff der israelischen Armee zu entziehen. Wie geht es mit der Terrororganisation weiter?

Mareike Enghusen 18.10.2024 - 16:26 Uhr

Die ersten Gerüchte vom Tod des Hamas-Chefs Yahya Sinwar verbreiteten sich in Israel am Donnerstagnachmittag. In einem Café im Zentrum Tel Avivs brach an mehreren Tischen fast zeitgleich Unruhe aus: Anrufe gingen ein, Handys mit Fotos von Sinwars angeblicher Leiche wurden von Tisch zu Tisch gereicht, Fremde begannen zu diskutieren: Ist das etwa Sinwars Muttermal da an der linken Schläfe? Seine Lücke zwischen den Schneidezähnen? Am Abend beendete Israels Armee die Spekulationen mit drei Worten auf der Plattform X: „Ausgelöscht: Yahya Sinwar.“