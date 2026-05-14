Eine dreifache Mutter schreibt nach dem Tod ihres Mannes ein Kinderbuch über Trauerbewältigung. Das Heikle daran: Er starb durch eine tödliche Dosis Fentanyl - und die Frau geriet unter Mordverdacht.
Park City - Eine dreifache Mutter ist für die Ermordung ihres Ehemanns im US-Bundesstaat Utah zu lebenslanger Haft verurteilt worden - nachdem sie ein Kinderbuch über Trauerbewältigung geschrieben hatte. Der Richter in dem aufsehenerregenden Mordprozess verhängte die Höchststrafe gegen Kouri Richins, wie US-Medien berichteten. Die 36-Jährige war im März schuldig befunden worden, ihrem Mann Eric Richins 2022 heimlich eine tödliche Dosis des synthetischen Opioids Fentanyl in Getränken verabreicht zu haben. Sie hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.