Einen Tag, bevor er eine 16-Jährige am Bahnhof Friedland gegen einen Zug gestoßen haben soll, befand sich der Verdächtige in der Psychiatrie. Warum er trotzdem entlassen wurde.
04.09.2025 - 12:34 Uhr
Hannover/Friedland - Der 31-Jährige, der eine 16-Jährige am Bahnhof Friedland in Niedersachsen gegen einen Zug gestoßen haben soll, war am Tag vor der mutmaßlichen Tat in der Psychiatrie. Das bestätigte das niedersächsische Gesundheitsministerium auf Anfrage. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.