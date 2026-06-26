Die Mutter des in Renningen zunächst als vermisst gemeldeten und dann tot aufgefundenen Säuglings steht im Verdacht, ihren drei Monate alten Jungen selbst getötet zu haben. Der Verdacht der Ermittlungsbehörden basiert auf „neuen Ergebnissen der gerichtsmedizinischen Untersuchung“. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam am Freitagnachmittag mit. Am Freitagmorgen sei die 32 Jahre alte Frau von der Kriminalpolizei vorläufig festgenommen worden. Die Mutter wurde dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Er erließ Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die Frau ist nun in Untersuchungshaft. Wo die Beamten der Ludwigsburger Kripo die Frau festnahmen, darüber schweigen sie.

Der Junge war am Donnerstag vergangener Woche in Renningen von den Eltern als vermisst gemeldet worden. Im Rahmen einer groß angelegten Suchaktion war das Kind dann am Freitag tot zwischen Renningen und Malmsheim aufgefunden worden. Um die Todesursache zu klären, ist der Säugling am Montag obduziert worden. Die ersten Ergebnisse der Obduktion hatten offenbar keine eindeutige Aussage über die Todesursache ermöglicht, denn zunächst galt die Todesursache als nicht geklärt. Zu diesem Zeitpunkt stand daher auch niemand im Fokus der Todesermittlungen.

Landeskriminalamt hat den Fundort des Babys vermessen

Allerdings standen weitere Obduktionsergebnisse aus - etwa Laboranalysen von Blut oder Gewebe. „Aufgrund neuer Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung besteht nunmehr der Verdacht, sie habe ihren drei Monate alten Sohn getötet“, teilten die Behörden dann am Freitagnachmittag mit. Welche Untersuchungsergebnisse genau die Ermittler zu ihrer Aussage führten, dazu schweigen sie.

Für Renningen ist die Ermittlungsgruppe „Wagen“ bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eingerichtet worden. Am Fundort der Leiche zwischen Renningen und Malmsheim, im Böschungsbereich des Rankbachs nahe des Sportgeländes, hat das Landeskriminalamt zwischenzeitlich spezielle Vermessungen gemacht, um ein dreidimensionales Modell erstellen und mögliche Abläufe rekonstruieren zu können.

Lange war offen, wie das Kind an den Fundort gekommen war. Die Mutter hatte im Zuge der Vermisstenmeldung angegeben, ihr Baby habe zum Zeitpunkt des Verschwindens in einem Kinderwagen vor ihrem Haus gelegen. Laut dem Polizeisprecher Steffen Grabenstein hatte sie erklärt, den Kinderwagen für einen Moment unbeaufsichtigt gelassen zu haben. Bei der Rückkehr habe sie ihn dann leer vorgefunden.

In der zweiten Wochenhälfte wurden dann Ermittlungen gegen die Mutter aufgenommen, wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat. Die Mutter steht seitdem laut der Polizei im Verdacht, das tote Baby mutmaßlich selbst im Bereich des Rankbachs am Ortsrand von Renningen abgelegt zu haben. Wie die Ermittler zur Erkenntnis kamen, die Mutter habe das tote Kind selbst dort abgelegt, bleibt offen. Die Polizei macht auch dazu bisher keine Angaben.

Die von der Mutter zunächst erwähnte Entführung ist aber aus Sicht der Behörden eine vorgetäuschte Straftat, weshalb sie Ermittlungen gegen die Frau aufnahm.

Jugendamt betreute Kind und Mutter

Das Kreisjugendamt habe die Mutter des toten Kindes seit Langem begleitet, bestätigte der Sprecher des Landratsamtes Böblingen, Benjamin Lutsch, unserer Zeitung. Es kannte laut eigener Aussage auch den verstorbenen Säugling. Aufgrund der Inanspruchnahme des freiwilligen Angebots der sogenannten Frühen Hilfen, einem niederschwelligen Unterstützungsangebot, seien die Mutter und der Säugling dem Amt für Jugend bekannt gewesen.

„Der Junge entwickelte sich körperlich sehr gut. Zu keinem Zeitpunkt gab es Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung“, sagt Lutsch. Die Mutter des toten Säuglings hat laut der Polizei bereits einen 16-jährigen Sohn. Zum Zeitpunkt von dessen Geburt war sie selbst ein Teenager. Sie habe damals auch aufgrund ihres jungen Alters nicht für ihn sorgen können. Deshalb habe das Jugendamt ihn in Obhut genommen, sagt Amtssprecher Benjamin Lutsch.