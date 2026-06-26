Die Mutter des in Renningen zunächst als vermisst gemeldeten und dann tot aufgefundenen Säuglings steht im Verdacht, ihren drei Monate alten Jungen selbst getötet zu haben. Der Verdacht der Ermittlungsbehörden basiert auf „neuen Ergebnissen der gerichtsmedizinischen Untersuchung“. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam am Freitagnachmittag mit. Am Freitagmorgen sei die 32 Jahre alte Frau von der Kriminalpolizei vorläufig festgenommen worden. Die Mutter wurde dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Er erließ Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die Frau ist nun in Untersuchungshaft. Wo die Beamten der Ludwigsburger Kripo die Frau festnahmen, darüber schweigen sie.