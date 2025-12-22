Seit vier Jahren denke ich immer in der Vorweihnachtszeit an einen Menschen, der nicht mehr da ist. Er war ein guter Freund, der mit 40 Jahren den Kampf gegen den Krebs
verlor. Damals, im Dezember 2021
, verschlechterte sich sein Zustand massiv und wenig später starb er. Ich denke immer wieder an ihn, aber ganz besonders jetzt zu dieser Zeit, die mich an die Wochen zwischen Hoffen und Bangen erinnert. Am Ende starb die Hoffnung doch.
Den Moment festhalten
Vielleicht haben wir viele Menschen in unserem Leben, die uns etwas bedeuten, vielleicht nur wenige. So oder so eint uns vermutlich alle der Wunsch, die schönen Momente festhalten zu können – mit guten Freunden, Kollegen, mit Kindern, Eltern, Geschwistern, mit der Partnerin oder dem Partner. Doch die Zeit zerrinnt zwischen unseren Fingern. Ein wunderbarer Moment ist im nächsten Augenblick unwiederbringlich vergangen, selbst wenn noch viele folgen können. Wir wissen nicht, wie viel uns noch bleibt. Wirklich sicher ist allein das Hier und Jetzt. Mein Freund wusste das nur zu gut. „Genieß dein Leben, so lange du es hast“, hat er in seinen letzten Monaten immer gesagt.
Trost und Hoffnung
Die Hoffnung auf Heilung, auf mehr Zeit hier auf dieser Erde ist für ihn tatsächlich gestorben, aber er hat etwas Hoffnungsvolles hinterlassen. Diesen Satz, diesen Auftrag, der auch Trost ist. Oft, wenn ich vor lauter Aufgaben nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht, schleicht er sich in meine Gedanken. Dann versuche ich, umso mehr zu genießen, ganz besonders die Zeit mit all denen, die mir wichtig sind. Weil ich noch da bin. Weil wir noch da sind. Weil die Gelegenheit, Erinnerungen zu schaffen, einander etwas Liebes zu sagen, etwas füreinander zu tun, jetzt ist. In diesem Sinne, liebe Leserin, lieber Leser, wünsche ich Ihnen ein Weihnachtsfest, das Sie mit Ihren Lieben genießen können. Und wenn da jemand fehlt, hoffe ich, dass es irgendetwas gibt, das Sie ein wenig tröstet – vielleicht eine Erinnerung, ein Satz, ein Auftrag. Weil die Hoffnung eben doch nie ganz stirbt. Frohe Weihnachten
.