Haben die Betreuer ihre Aufsichtspflicht verletzt? Haben andere Kinder möglicherweise etwas mit dem Tod des Jungen zu tun? Schwierige, auch heikle Fragen standen nach dem Tod eines Jungen im Herbst vorigen Jahres im Raum. Das Kind war im Hallenbad ums Leben gekommen. Warum der Junge starb, blieb ungeklärt – und wird es auch weiter bleiben.

Die Ermittlungsbehörde hat das Todesermittlungsverfahren jetzt eingestellt. „Die Todesursache konnte nicht sicher festgestellt werden, sodass auch nicht sicher festgestellt werden konnte, dass das Kind ertrunken ist“, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Der Sechsjährige war in einer ambulanten Tagesgruppe der Jugendhilfe Korntal. Gemeinsam mit 14 Kindern und sechs Aufsichtspersonen war der Erstklässler im September in dem Schwimmbad, das sich auf dem Gelände der Jugendhilfe befindet. Der Junge sei plötzlich weggekippt und dann regungslos im Wasser getrieben.

Die von den Aufsichtspersonen begonnene Reanimation war vom Rettungsdienst fortgesetzt worden, doch der Junge starb im Krankenhaus. Um die Todesursache zu klären,war eine Obduktion angeordnet worden. Sie hatte jedoch keine eindeutige Ursache ergeben, wie die Polizei damals mitteilte.