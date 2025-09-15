Im November muss sich eine Frau vor dem Amtsgericht Stuttgart verantworten, die den tödlichen Unfall eines Motorradpolizisten verursacht haben soll.
Dieser Prozess wird weit über den Kreis der unmittelbar Beteiligten Aufmerksamkeit finden, vor allem in Kreisen der Polizei: Vom 5. November an verhandelt das Stuttgarter Amtsgericht über den Unfall, bei dem am 24. Juni 2024 während der Fußball-Europameisterschaft der Polizist Tom Hohn ums Leben kam. Verantworten muss sich eine 70-jährige Frau, die mit ihrem Wagen den Beamten auf dem Motorrad erfasst hatte. Hohn wurde so schwer verletzt, dass er noch am gleichen Tag starb. Ein zweiter Beamter erlitt schwere Verletzungen. Der Frau wird fahrlässige Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung vorgeworfen, wie Matthias Buchen, der Sprecher des Amtsgerichts, mitteilt.