Die iranischen Streitkräfte greifen den jüdischen Staat an - aus Rache für die Tötung von Spitzenfunktionär Laridschani. Auch die Golfstaaten geraten unter Beschuss.
18.03.2026 - 08:00 Uhr
Bei einem heftigen iranischen Raketenangriff aus Rache für den Tod eines Spitzenfunktionärs der Islamischen Republik sind zwei Menschen in Israel getötet worden. Bei dem Angriff setzten die iranischen Streitkräfte Medienberichten zufolge mit Streumunition versehene Gefechtsköpfe ein. Am Einschlagsort in der Stadt Ramat Gan nahe Tel Aviv seien ein Mann und eine Frau im Alter zwischen 70 und 80 Jahren getötet worden, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom mit.