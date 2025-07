Tod in Italien

Der Absturz des Extremsportlers gibt weiterhin Rätsel auf. Jetzt veröffentlicht seine Lebensgefährtin Aufnahmen vom letzten Flug. Spekuliert wird, dass das Unglück von einer Kamera ausgelöst wurde.

dpa 20.07.2025 - 11:53 Uhr

Rom - Der Todesflug des Extremsportlers Felix Baumgartner ist von seiner Lebensgefährtin gefilmt worden. Die rumänische Journalistin Mihaela Radulescu Schwartzenberg veröffentlichte ein Video, das den 56-Jährigen an der italienischen Adria-Küste beim Start und in den ersten Sekunden seines letzten Fluges zeigt. Inzwischen gibt es Spekulationen, dass das Unglück durch eine Kamera ausgelöst worden sein könnte, die Baumgartner an seinem Gleitschirm installiert hatte. Das Ergebnis der Obduktion steht noch aus.