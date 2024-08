Tod in Lörrach

Badegäste entdecken einen reglosen Mann im Sprungbecken. Später kann nur noch der Tod des 39-Jährigen festgestellt werden.

red/dpa/lsw 05.08.2024 - 13:23 Uhr

Ein 39-Jähriger ist in einem Schwimmbad in Lörrach ums Leben gekommen. Badegäste hatten den Mann reglos im Wasser gefunden, wie die Polizei mitteilte. Trotz sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen konnten die Rettungskräfte am Sonntag nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Todesursache war zunächst unklar. Das Kriminalkommissariat Lörrach nahm Ermittlungen auf.