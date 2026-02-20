In den Alpen herrscht angesichts der neuen Schneefälle große Lawinengefahr. Die Neugier auf eine Abfahrt im Tiefschnee scheint groß. Für einen deutschen Skifahrer hatte das nun tödliche Folgen.

dpa 20.02.2026 - 15:50 Uhr

Nauders - In Österreich ist bei einer Abfahrt außerhalb gesicherter Pisten ein deutscher Skifahrer von einer Lawine erfasst und getötet worden. Sein 16-jähriger Sohn habe schwer verletzt überlebt, teilte die Polizei mit. Die genaue Herkunft der beiden Skifahrer sowie das Alter des Toten sind laut Polizei noch unklar.