Irans Revolutionsführer Ajatollah Ali Chamenei wollte sein Regime retten – und scheiterte. Ein Rückblick auf sein Leben und seinen Einfluss.
01.03.2026 - 13:02 Uhr
Ajatollah Ali Chamenei hat den Iran über fast vier Jahrzehnte hinweg geprägt – sein Tod ist eine Wegmarke für das Land und könnte das Ende der Islamischen Republik einläuten. Chamenei starb bei den neuen Luftangriffen von Israel und USA am Samstag, wie israelische Staatsmedien am frühen Sonntagmorgen bestätigten. Ganze Generationen von Iranern kennen keinen anderen Mann an der Spitze des Staates.