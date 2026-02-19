Nach dem tödlichen Autounfall des Gerabronner Bürgermeisters Christian Mauch dämpft die Polizei die Erwartungen an die Ermittlungen. Die Ursache bleibt zunächst unklar.
19.02.2026 - 10:46 Uhr
Nach dem tödlichen Autounfall des Bürgermeisters von Gerabronn (Landkreis Schwäbisch Hall) ist die Unfallursache weiterhin unklar. Es sei auch nicht sicher, dass diese abschließend zu klären sei, sagte ein Sprecher der Polizei. Dies sei generell schwierig, wenn es keine weiteren Unfallbeteiligten - wie in diesem Fall - gebe.