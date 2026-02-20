Christian Mauch war beliebt in Gerabronn, sein Tod erschüttert viele. Nun hat die Stadt die Pläne für eine offizielle Gedenkveranstaltung bekanntgegeben.
20.02.2026 - 12:47 Uhr
Die Stadt Gerabronn will ihres Bürgermeisters Christian Mauch, der bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, am Samstag kommender Woche offiziell gedenken. Geplant sei eine Trauerfeier unter anderem mit Grußworten ab 15.00 Uhr in der Stadthalle, sagte die erste stellvertretende Bürgermeisterin von Gerabronn, Heidegret Mayer.