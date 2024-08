Ein Visionär und leidenschaftlicher Kämpfer für ein geeintes Europa - so würdigt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz den am Sonntag gestorbenen Papstbotschafter bei der EU, Erzbischof Noel Treanor. Anlässlich der Trauerfeier am Freitag in Brüssel schrieb Bischof Georg Bätzing auf Facebook und X unter anderem: „Noel Treanor war ein überzeugter Christ und Europäer. Seine Stimme hatte Gewicht“

Dem aus Irland stammenden Kirchenmann sei der „Einigungsprozess des Friedenswerkes Europa ein Herzensanliegen“ gewesen, fügte Bätzing hinzu: „Mit visionärer Kraft, überzeugenden Argumenten und einem unermüdlichen diplomatischen Engagement in den europapolitischen Institutionen hat er einen wesentlichen Beitrag zur Präsenz der Kirche in Brüssel und weit darüber hinaus geleistet.“

Papstbotschafter am Sonntag im Alter 73 Jahren gestorben

Bei seinem letzten Deutschlandbesuch im Herbst war Treanor unter anderem Hauptredner beim Michaelsempfang der katholischen Kirche für Vertreter aus Kirche, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft in Berlin. In Anwesenheit von Kanzler Olaf Scholz, CDU-Chef Friedrich Merz und vielen anderen Prominenten aus Politik und Kirche hatte er dazu aufgerufen, trotz politscher und religiöser Spannungen miteinander im Gespräch zu bleiben: „Es ist unsere Verantwortung, an Europa weiterzubauen; nicht nur die Schäden zu reparieren, sondern auch im Stil unserer Zeit zu gestalten.“

Der päpstliche Botschafter bei der Europäischen Union war am Sonntag im Alter von 73 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Er war von 2008 bis 2022 Bischof von Down and Connor in Nordirland, bevor ihn Papst Franziskus zum Apostolischen Nuntius bei der EU ernannte. In Brüssel vertrat er die Anliegen des Heiligen Stuhls, unter anderem auf den Gebieten Integrationspolitik, Migration und Entwicklungszusammenarbeit.

Von 1993 bis 2008 amtierte der aus Silverstream im Norden der Republik Irland stammende Treanor bereits als Generalsekretär der katholischen EU-Bischofskommission COMECE in Brüssel. Die COMECE ist die gemeinsame Vertretung der katholischen Bischofskonferenzen aller EU-Mitgliedstaaten bei den Institutionen der EU.