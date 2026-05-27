Nach dem Tod von «Friends»-Schauspieler Matthew Perry ist sein früherer Assistent zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Welche Rolle spielte er in dem Fall?
27.05.2026 - 22:16 Uhr
Los Angeles - Fast drei Jahre nach dem Tod von "Friends"-Schauspieler Matthew Perry ist dessen damaliger Assistent zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und fünf Monaten verurteilt worden. Das berichteten die "New York Times" und andere US-Medien unter Berufung auf eine Gerichtsentscheidung in Los Angeles.