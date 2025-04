Nach seiner tödlichen Fahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt fällt der Täter in der Untersuchungshaft weiterhin auf. Nun ist er bereits zum zweiten Mal nach Leipzig verlegt worden. Warum diesmal?

red/dpa 15.04.2025 - 18:39 Uhr

Der Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt ist aus dem Gefängnis Dresden erneut in die JVA Leipzig mit Krankenhaus verlegt worden. Entsprechende Informationen bestätigte ein Sprecher des Justizministeriums in Dresden auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zu den Hintergründen der Überstellung am Dienstag wollte er sich nicht äußern. Wegen der Persönlichkeitsrechte treffe man grundsätzlich keine Aussagen zu konkreten persönlichen Daten der Gefangenen, sagte er.