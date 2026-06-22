Trotz Wiederbelebungsversuchen stirbt eine Frau auf dem Festivalgelände. Ihre Begleiter werden von Notfallseelsorgern betreut.

dpa 22.06.2026 - 06:30 Uhr

Scheeßel (dpa/lni) - Auf dem Hurricane-Festival im niedersächsischen Scheeßel ist eine 41 Jahre alte Besucherin gestorben. Die Frau litt nach bisherigen Erkenntnissen mutmaßlich an Vorerkrankungen und wurde am Samstagnachmittag im Beisein von Rettungskräften reanimiert, wie die Polizei mitteilte. Trotz der Wiederbelebungsmaßnahmen konnte sie nicht gerettet werden.