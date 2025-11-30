König Charles III. und Königin Camilla würdigen den gestorbenen Dramatiker Stoppard als Freund und Genie. Der Dramatiker war am Samstag gestorben.

dpa 30.11.2025 - 01:34 Uhr

London - Der britische König Charles III. und Königin Camilla haben den gestorbenen Dramatiker Tom Stoppard als Genie gewürdigt. "Er war ein lieber Freund, der sein Genie mit Leichtigkeit zur Schau stellte", teilte der Buckingham Palace laut der britischen Nachrichtenagentur PA mit. "Er konnte seine Feder auf jedes Thema richten und tat dies auch, wobei er sein Publikum herausforderte, bewegte und inspirierte, basierend auf seiner eigenenpersönlichen Geschichte", hieß es weiter.