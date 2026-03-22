Die Flaggen auf dem Bundestag werden auf Halbmast gesetzt. Grund ist ein Todesfall in der SPD-Fraktion: Der Abgeordnete Carsten Träger ist gestorben.
22.03.2026 - 11:40 Uhr
Berlin - Der Bundestag trauert um den Fürther SPD-Abgeordneten und Parlamentarischen Staatssekretär Carsten Träger. Die Nachricht von seinem überraschenden Tod mache sie tief betroffen, teilte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) mit. "Im Namen des Deutschen Bundestages spreche ich seiner Familie und den Angehörigen mein tief empfundenes Mitgefühl aus. Ich wünsche ihnen alle Kraft in dieser schwierigen Zeit."