Todesfall in Edingen-Neckarhausen

Zwei Männer trinken häufig gemeinsam. Eines Abends kommt es zum Streit. Ein Mann wird niedergestochen und dabei tödlich verwundet.

red/dpa/lsw 17.09.2024 - 13:08 Uhr

Nach einem tödlichen Streit in einer Unterkunft in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Ihm wird Totschlag vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.