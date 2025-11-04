Während einer Erstliga-Partie im serbischen Lucani bricht Gästetrainer Mladen Zizovic zusammen. Minuten später folgt die traurige Nachricht.
04.11.2025 - 11:26 Uhr
Ein Todesfall hat die Erstliga-Partie in Serbien zwischen FK Mladost Lucani und FK Radnicki überschattet. Gästetrainer Mladen Zizovic brach am Montagabend während des Spiels zusammen und starb kurze Zeit später, wie serbische Medien übereinstimmend berichteten. Die genaue Todesursache wurde zunächst nicht genannt. Zizovic wurde 44 Jahre alt.