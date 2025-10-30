Im Schatten der Diva Marlene Dietrich wuchs ihr einziges Kind Maria Riva auf - und wurde selbst Schauspielerin. Jetzt ist die Tochter des Weltstars mit 100 Jahren gestorben.
30.10.2025 - 15:18 Uhr
Los Angeles - Das einzige Kind von Weltstar Marlene Dietrich ist tot: Maria Riva starb im Alter von 100 Jahren im US-Bundesstaat New Mexico, wie der "Hollywood Reporter" und die "Washington Post" übereinstimmend unter Berufung auf ihren Sohn Peter Riva berichteten. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt.