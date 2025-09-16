In «Jenseits von Afrika» wurden sie zum ikonischen Film-Liebespaar. Nun hat sich Meryl Streep von ihrem gestorbenen Schauspielkollegen Robert Redford verabschiedet.
Berlin - Hollywood-Schauspielerin Meryl Streep hat ihren gestorbenen Kollegen Robert Redford gewürdigt. "Einer der Löwen ist von uns gegangen", zitierte ihr Management die 76-Jährige in einer Mitteilung an die dpa. "Ruhe in Frieden, mein lieber Freund." Redford ist im Alter von 89 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Utah gestorben, wie seine Sprecherin bekanntgegeben hatte.