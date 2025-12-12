Der Schauspieler Rolf Becker ("In aller Freundschaft") ist tot. Der Wahlhamburger, Vater der Schauspieler Meret und Ben Becker, starb am Freitag im Alter von 90 Jahren in Hamburg, wie St.
12.12.2025 - 20:03 Uhr
Hamburg - Der Schauspieler Rolf Becker ("In aller Freundschaft") ist tot. Der Wahlhamburger, Vater der Schauspieler Meret und Ben Becker, starb am Freitag im Alter von 90 Jahren in Hamburg, wie St.-Pauli-Pastor Sieghard Wilm der dpa bestätigte. Zuerst hatte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtet.