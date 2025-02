Mit Serien wie «Buffy - Im Bann der Dämonen» oder «Gossip Girl» wurde Michelle Trachtenberg berühmt. Jetzt ist die Schauspielerin US-Medien zufolge im Alter von 39 Jahren gestorben.

dpa 26.02.2025 - 20:02 Uhr

New York - Die aus Serien wie "Buffy - Im Bann der Dämonen" und "Gossip Girl" bekannte Schauspielerin Michelle Trachtenberg ist US-Medienberichten zufolge im Alter von 39 Jahren gestorben. Trachtenberg sei tot in ihrer Wohnung in Manhattan gefunden worden, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf die New Yorker Polizei NYPD.