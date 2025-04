Ab einem gewissen Punkt geht es mit vielen Beziehungen so steil bergab, dass nichts mehr zu retten ist, zeigt eine aktuelle Studie. Warum Paare in dieser Phase landen und wie man dieses Unglück von vornherein verhindert.

Florian Gann 23.04.2025 - 00:00 Uhr

Mit Beziehungen ist es ein bisschen wie mit einem Berg, den man umgekehrt erklimmt: Der Weg beginnt am Gipfel, man hat sich gerade kennengelernt, die Verliebtheitsphase. Dort oben ist es so schön, dass man am liebsten immer in diesen Höhen herumwandern möchte. Aber über die Jahre geht man weiter, ein sanftes Gefälle entlang, ein bisschen wie an den Hängen des Kilimandscharo, die Zufriedenheit mit der Beziehung sinkt langsam.